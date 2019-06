Tragedia sfiorata lungo i viali: grosso ramo si abbatte su un'auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I viali erano ancora trafficati, alcune persone hanno parcheggiato la loro auto su via Cavallotti, all'altezza della scuola elementare Cesare Battisti. E, appena fuori dall'abitacolo, un grosso ramo di quercia si è abbattuto sul mezzo in sosta.Tragedia sfiorata. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, per bloccare il traffico e regolare la viabilità, e i vigili del fuoco che hanno lavorato per eliminare il tronco e liberare l'auto.