Malore in spiaggia: lo salva il titolare dello stabilimento con il defibrillatore

Tragedia sfiorata ieri a Torre dell'Orso, piccola marina del comune di Melendugno, quando un uomo di 65 anni che si trovava in uno stabilimento balneare - più precisamente alla Sorgente - è stato colpito da un infarto.Fortunatamente con lui c'era il proprietario del lido, che non ci ha pensato due volte: ha preso il defibrillatore e ha cominciato a utilizzarlo per salvare l'amico, che nel frattempo aveva perso conoscenza. L'imprenditore ha poi allertato immediatamente i sanitari del 118 che hanno trasportato l'infartuato immediatamente al nosocomio leccese, dove ora è ricoverato nel reparto di Cardiologia emodinamica.Le condizioni dell'uomo erano e sono ancora molto critiche, i sanitari stanno facendo di tutto, ma la sua prognosi è riservata.