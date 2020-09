Tragedia in riva al mare: uomo annega a Torre Lapillo

Ultimo aggiornamento: 13:47

Tragedia questa mattina a Porto Cesareo : un annegamento sul tratto spiaggia libera di Torre Lapillo, precisamente lo specchio d'acqua sito di fronte al Bar Caribia. A perdere la vita un uomo residente nella provincia di Brindisi , Lorenzo Cuppone, 66 anni, originario di San Pietro Vernotico ma residente a Cellino San Marco , che aveva scelto di passare la bella giornata settembrina lungo la costa bassa e sabbiosa dell'Amp di Porto Cesareo, località dove era in villeggiatura.A stroncarlo sarebbe stato un infarto mentre era in acqua. Inutili purtroppo sono stati i soccorsi sia dei bagnanti che l'hanno visto in difficoltà sia, da lì a qualche minuto, i sanitari del 118 e gli uomini del soccorso in mare della Guardia costiera del locale ufficio marittimo Torre Cesarea.