Tragedia in mare: annega mentre fa il bagno, inutili i soccorsi

LECCE - Ennesima tragedia in mare: questo pomeriggio è annegato a Torre Chianca, marina di Lecce, un uomo di 73 anni, Paolo Ingrosso, di Lizzanello. Si tratta del quinto caso verificatosi nel Salento dll'inizio dell'estate in circostanze analoghe. Ancora poco chiare le cause della morte. Sul posto i sanitari del 118 hanno provato a riportare in vita l'uomo, tuttavia senza successo. La zona è stata raggiunta anche da alcune volanti della polizia. Il corpo dell'anziano è stato portato presso la camera mortuaria del "Vito Fazzi", a disposizione dell'autorità giudiziaria.