Tragedia all'alba: musicista cade dal balcone e muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giallo a Gallipoli dove questa mattina all'alba un 33enne è precipitato dal terrazzo dell'abitazione in cui era in vacanza perdendo la vita. Ancora poco chiara la dinamica dell'accaduto. I vicini dei ragazzi, un gruppo di musicisti di nazionalità russa, in villeggiatura in una palazzina di via Milano, hanno riferito di aver sentito voci alte intorno alle 3 di notte provenire dalla casa dei ragazzi. Poi silenzio fino alla tragedia, avvenuta intorno alle 5 di questa mattina.