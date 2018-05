Tragedia al ritorno da un motoraduno: muore a 36 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia questa sera lungo la provinciale che collega Carmiano a Novoli: un motociclista, Giuseppe Leo, di 36 anni, ha perso la vita in un incidente che si è verificato intorno alle 22.30, a metà strada tra i due centri abitati. L'uomo aveva partecipato ad un motoraduno che si era tenuto a Novoli, e stava tornando a casa a Carmiano a bordo della sua Honda Cbr bianca. A dare l'allarme sono stati i suoi stessi amici, che erano con lui al momento della tragedia. Sul posto è giunta nel giro di pochi minuti un'ambulanza del 118, ma i sanitari nulla hanno potuto: nonostante i loro tentativi, il motociclista era già morto. Sul luogo dell'incidente anche personale della Protezione civile e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire alle cause dell'incidente.