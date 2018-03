© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Un uomo di 58 anni è stato investito da un treno al'interno della stazione ferroviaria di Lecce.La tragedia nella prima mattinata, mentre era in arrivo sul binario Uno il convoglio proveniente da Bari.La vittima è Fabrizio Bernardini, di Monteroni. L'uomo, che a volte passava la notte in stazione, era piegato sui binari per fruire di una conduttura di acqua, forse per rinfrescarsi il viso dopo la nottata. Da una prima ricostruzione pare che, forse accecato dal sole, non abbia visto il treno che nel frattempo sopraggiungeva in stazione e che non è riuscito a fermarsi per tempo. Dopo l'impatto l'uomo è stato trascinato per diversi metri prima che il treno fermasse la propria corsa. Ma ormai era troppo tardi.Sul posto, oltre alle ambulanze del 118 e la polizia scientifica per i rilievi del caso, anche la la polizia ferroviaria che sta eseguendo le indagini sull'accaduto.L'uomo, oggi senza fissa dimora, in passato era stato coinvolto nell'operazione Maciste legata all'omicidio Pinto, che vide protagonisti vari componenti del clan Tornese, ma era poi stato del tutto assolto.Dopo un blocco di circa quattro ore la circolazione ferroviaria sta ora lentamente tornando alla normalità.