Traffico e spaccio di droga nel sud Salento: chiesti oltre 120 anni di carcere per 16 imputati/ Le richieste

Oltre 120 anni di carcere per i 16 imputati dell processo per traffico e spaccio di droga - cocaina e marijuana - nel sud Salento, tra Ugento e i paesi limitrofi in provincia di Lecce. A presentare il conto ai presunti componenti del un sodalizio specializzato la pm della Dda, Carmen Ruggiero. Le condanne sono state invocate nel processo che si sta celebrando con il rito abbreviato.

I nomi e le richieste

La pena più alta, a 21 anni, è stata invocata per Vincenzo Minicozzi, 32enne di Ugento, ritenuto a capo del gruppo. Altri 14 anni sono stati chiesti per Emanuel Giuseppe Pierri, di 25 anni di Ugento; sette anni e quattro mesi per Cosimo Luigi Catino, di 30 anni di Ugento; dieci anni per Matteo Congedi, di 37 anni di Ugento; otto anni e sei mesi, più 26mila euro di multa, per Daniele Deiana, di 30 anni di Ugento; otto anni per Luigi Petrachi, 46enne, e 12 anni e sei mesi per Radames Trianni, 30, di Torre San Giovanni; otto anni sia per Annalisa Molle, 29 anni di Ugento che per Miriam Trianni, 21enne di Ugento. Due anni, sei mesi e venti giorni, più 14mila euro di multa, per Antonio Bleve, 45enne di Alliste, domiciliato a Ugento; cinque anni, tre mesi e 22mila euro di multa, per Diego Antonio Caputo, 26enne di Melissano; quattro anni e 20mila di multa per Salvatore Caputo, 44enne di Melissano; due anni per Alessio Forte, 29enne di Ugento; nove mesi, più 9mila euro di multa, per Marco Manco, 33enne di Ugento; sei anni e tre mesi di reclusione, più 35mila euro di multa, per Angelo Pizzi, 36enne di Ugento; due anni e 6.500 euro di multa per Anselmo Antonio Trianni, 51enne di Torre San Giovanni. Tra gli imputati c’era anche un 65enne di Ugento che nel frattempo è deceduto.

Hanno invece patteggiato le pene: Silvia Urso, 36enne di Ugento, e Michele Scarcella, il 65enne ugentino che rispondeva di lesioni aggravate dal metodo mafioso in merito a una violenta aggressione con calci, pugni e pistole, avvenuta il 13 aprile 2019 a Ugento.

Il processo

La sentenza del giudice Sergio Tosi è attesa per il 25 ottobre. Nella stessa giornata si discuterà la posizione di Cristian Angelo Pierri, 22 anni, di Ugento per il quale era stato disposto un accertamento sullo stato di salute.Il collegio difensivo si compone degli avvocati Veronica Merico, Paolo Cantelmo, Stefano Stefanelli, Biagio Palamà, Mario Coppola, Roberto D’Ippolito, Giuseppe Presicce, Alberto Ghezzi, Rocco Vincenti, Ezio Garzia, Marco Macagnino, Francesca Conte, Francesco Fasano, Stefano Prontera, Laura Petrachi, Marco Costantino.