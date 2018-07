Traffico in tilt a Gallipoli: è la protesta dei noleggiatori di navetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GALLIPOLI - Caos in centro nella "città bella" dove la protesta dei titolari di automezzi da noleggio con conducente (Ncc) ha paralizzato le strade.Dopo la prima manifestazione di sabato scorso, infatti, i titolari delle navette tornano in strada a protestare contro gli abusivi e lo fanno nel giorno in cui era previsto il bilancio del "giro di boa" del sindaco Stefano Minerva alla guida della città.I noleggiatori hanno riassunto i motivi del loro malcontento in una lettera consegnata al Sindaco e alla Polizia urbana firmata da 36 titolari.