Traffico di animali, 5 gattini nascosti in auto in partenza per il Nord. Nei guai la proprietaria e il trasportatore

Erano stati rinchiusi all'interno di trasportini e nascosti nel cofano di una macchina in partenza per il Nord. A intervenire prima che il trasportatore si mettesse in viaggio con 5 gattini, è stato il nucleo operativo delle Guardie Zoofile Agriambiente di Lecce. L'intervento dopo aver notato strani movimenti di auto a Cutrofiano.



E nel cofano di uno dei mezzi sotto osservazione sono state trovate otto tra gabbie e trasportini, con all’interno cinque gatti che, come risultato dalla documentazione acquisita a seguito dell’accertamento, stavano per essere trasferiti in una regione del Nord. Il mezzo risultava non omologato al trasporto di animali, bensì al trasporto di persone - uso proprio. Il trasportatore non era in possesso di nessuna abilitazione al trasporto di animali conto terzi. Gli stessi animali risultavano non in regola, in quanto non dichiarati all’anagrafe Regionale degli animali d’affezione e pertanto sprovvisti di microchip.

La legge regionale in materia prevede, infatti, che prima della cessione, cani e gatti, debbano essere dotati di microchip in modo che si abbia tracciabilità delle movimentazioni, sia che queste avvengano all’interno della Regione Puglia sia che avvengano all’esterno, e quindi in altre regioni o fuori dal territorio Nazionale . Le normative vigenti prevedono inoltre, che qualsiasi trasporto di animali conto terzi, anche se effettuato da associazioni, fanno si che si configuri un’ attività economica una volta superati i 65 Km.



L’importo delle sanzioni erogate al trasportatore ed alla proprietaria dei gatti,alla quale gli animali sono stati

riaffidati, ammontano a circa 1500 euro in totale.

Ultimo aggiornamento: 17:27

