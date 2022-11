"Tra botti e botteghe", Guagnano punta sul commercio locale

Guagnano si rinnova, per «rivitalizzare e potenziare il commercio lavorando sia sulla città fisica che su quella sociale». È stato presentato al pubblico “Tra Botti e Botteghe - Programma pubblico di valorizzazione del commercio locale”, il progetto del Comune nell’ambito della gestione del Fondo Comuni Marginali.

La presentazione

La presentazione, che ha avuto luogo nell’appena riqualificato Laboratorio sullo sviluppo rurale (ex mattatoio), «ha anticipato la pubblicazione della manifestazione d’interesse e dell’avviso pubblico di assegnazione dei finanziamenti a supporto dell’avvio di nuovi esercizi commerciali». «Lo spopolamento progressivo dei nostri comuni - spiegano dal Comune - ha contribuito alla graduale scomparsa di servizi e attività commerciali: il Fondo Comuni Marginali vuole essere uno strumento a servizio di una strategia più ampia, che rafforzi il ruolo del commercio come rappresentazione identitaria dei luoghi, presidio sociale e opportunità di sviluppo impattando su ambiti quali la qualità ambientale, l’animazione sociale e l’attrattività del paesaggio urbano, rimettendo al centro il commercio e il turismo come leve per l’attivazione di processi e servizi fondamentali per cittadini residenti e temporanei».

Il sindaco Imperiale

«Siamo molto contenti della serata - ha detto il sindaco di Guagnano, Francois Imperiale - perché c’è stata una sorprendente partecipazione. Seguirà una manifestazione d’interesse per mappare i locali sfitti che hanno interesse ad affittare, dopodiché ci sarà l’avviso pubblico mediante cui saranno selezionate, attraverso una serie di criteri previsti dal bando, due proposte che otterranno, appunto, un finanziamento a fondo perduto». Alla presentazione, condotta da Lea Sodano, hanno preso parte, oltre al sindaco Imperiale, anche il vicesindaco Giusy Ricciato, la consigliera con delega alle Attività Produttive, Alessandra Spedicato, Carmelo Rollo, vicepresidente del Gal Terra d’Arneo, Federico Pastore, direttore di Confcommercio Lecce.