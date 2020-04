Appello di Totti per i bisognosi di Lecce: «Fatelo per i miei amici Moriero e Miccoli»

«Aiutiamo le famiglie bisognose di Lecce». E' l'appello lanciato in queste ore da Francesco Totti in un video postato sui social: un sos a sorpresa, quello del campione della Roma, nel nome dell'amicizia che lo lega ai calciatori leccesi Checco Moriero e Fabrizio Miccoli.

Le somme raccolte - dice Totti nel video girato a Roma - saranno devolute all'associazione Angeli di Quartiere». E il riferimento è, appunto, al gruppo di volontari che da tempo opera nel capoluogo e che anche per questa emergenza sanitaria è in prima linea nelle iniziative di solidarietà. Un'associazione che è nata e cresciuta anche grazie agli aiuti dei due calciatori ex giallorossi.

