Torte a domicilio per tutta la classe: l'insolito compleanno di una 17enne

La ragazza si chiama Giulia e ha certamente una madre instancabile. Già, perché per festeggiare a distanza il compleanno della figlia, la donna non ha esitato a sfornare non una ma ben ventuno torte di compleano: una per ogni compagno di classe della ragazza, che ieri compiva 17 anni.

La dolce sorpresa è così arrivata ai compagni di scuola, che hanno potuto festeggiare virtualemente ma non troppo. Una trovata ingegnosa e certamente un po' impegntiva per rendere la festa indimenticabile. La mamma, che si chiama Maria Grazia, ha postato il tutto sulla pagina Facebook Succede a Gallipoli dove la storia ha ottenuto centinaia di like.

© RIPRODUZIONE RISERVATA