Compleanno con festa, torta e scritta: "Finalmente liberi". Il caso a Cavallino dopo la morte di Gorgoni. Polemiche e carabinieri in campo

Ultimo aggiornamento: 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festa “di compleanno” con polemica a Cavallino : sulla torta del festeggiato l’immagine della storica residenza dell’onorevole, scomparso lo scorso 13 maggio. E in testa la frase “Finalmente Liberi”. Nella foto pubblicata dallo stesso 60enne nella mattinata di ieri sul suo profilo facebook – poi rimossa dopo qualche ora – si contano altri 9 invitati tra i quali un vigile urbano e un’aspirante candidata al consiglio regionale. Tutti sorridenti e in posa a favore di camera proprio nel momento del taglio della torta. Una foto che ha in poche ore ha fatto il giro dei social, suscitando profonda indignazione. E non solo a Cavallino.I commenti che denunciano la macabra “celebrazione” si sono moltiplicati. E anche il consigliere provinciale Renato Stabile ha scelto di segnalare pubblicamente la questione attraverso un post su Facebook. “Verognatevi! E chiedete scusa alla famiglia e alla cittadinanza” ha tuonato Stabile ripubblicando a margine del suo commento le foto “incriminate”. Nel primo pomeriggio, poi, la piena assunzione di responsabilità dello stesso festeggiato: “Mi assumo tutta la responsabilità del caso – ha scritto sul suo profilo Facebook, nel tentativo di “scagionare” gli invitati – era una mia festa di compleanno, gli invitati erano lì per festeggiare i miei 60 anni. La torta è stata una mia iniziativa e nessuno sapeva che di lì a poco avrei pubblicato le foto su Facebook. Non si è festeggiata alcuna morte”. E allora perché decorare il dolce di compleanno con l’immagine della dimora del compianto onorevole Gorgoni? Sono ancora in molti a chiederselo. E i dubbi restano. Sulla vicenda, tuttavia, in queste ore hanno puntato i riflettori anche i carabinieri della locale stazione, al lavoro per acquisire immagini e documentazione fotografica e valutare se durante i festeggiamenti – tenutisi in un locale pubblico – non sia stato violato l’obbligo di divieto di assembramenti anti-covid previsto dai Dpcm.