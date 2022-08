Ubriaco sul lungomare importuna una turista: scatta la lite e spunta un coltello. Un arresto

Panico a Torre Vado, marina di Morciano di Leuca per un'aggressione nei pressi del lungomare in prossimità del porto. Un uomo si è recato in un locale in visibile stato di ebrezza fissando a lungo una giovane turista.

La reazione del padre, poi la lite e spunta un coltello

Il padre della giovane ha reagito chiedendogli di smetterla, provocando però la reazione dell'uomo che, secondo alcuni testimoni, gli avrebbe rotto un bicchiere in testa. La situazione è degenerata quando l'aggressore ha estratto un coltello fingendo di affilarlo per terra scatenando il panico tra i presenti. Subito dopo si è dato alla fuga. Sono intervenuti sul posto i carabinieri della locale stazione, la polizia e l'autoambulanza. Il fuggitivo è stato bloccato in cima alla strada che da piazza Torre porta a Morciano. Interrogato sul posto, è stato arrestato.