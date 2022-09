Torre Lapillo, abusi per il chiosco bar «in zona vincolata»: in 12 a processo

La procura rileva abusi nella realizzazione di un chiosco bar a Torre Lapillo e scatta il processo per 12 persone, tra cui anche tecnici comunali e un funzionario della Soprintendenza . Per tutti il ​​gup Angelo Zizzari, al termine dell'udienza prelminare, ha disposto il rinvio a giudizio . Il processo inizia a gennaio. L'inchiesta è del pm Alessandro Prontera.

Gli imputati

Il 4 gennaio prossimo, davanti al giudice monocratico Maria Francesca Mariano, compariranno: Elisa Ada Elisa Franco, di Copertino, amministratore unico della società Salento Sunrise; Giulia Rita Massarelli, di Copertino, proprietaria dell'area; Antono Strafella, di Copertino, progettista della società e direttore dei lavori; Paolo Stefanelli, dirigente dell'ufficio tecnico di Porto Cesareo; Tarcisio Basile, responsabile dell'ufficio Paesaggio del Comune di Porto Cesareo; Fabrizio De Pace, tecnico istruttore del Comune; Antonio Salvatore Rizzello, anche lui tecnico istruttore del Comune di Porto Cesareo; Augusto Ressa, architetto responsabile dell'ufficio operativo della Soprintendenza di Taranto, responsabile del parere sull'intervento; Pietro Viva, di Porto Cesareo, tecnico istruttore; Giovanni Quarta, di Monteroni, presidente della commissione locale per il paesaggio dei comuni "Unione 3"; Marco Sellani, di Carmiano, componente della commissione; e Valentino Traversa, di Levarano, componente della stessa commissione.

Le contestazioni

Rispondono tutti a vario titolo di reati edilizi. Secondo l'accusa l'imponente struttura "di grosso impatto", un chiosco bar con zona d'ombra, ricadeva in un'area prossima al demanio marittimo, e sarebbe stato realizzato violando il duplice vincolo paesaggistico imposto. Il funzionario della Soprintendenza è accusato di falso ideologico, per aver espresso parere favorevole, attenstandone la conformità al Pptr della Regione Puglia, pur non avendola. Lo stesso attestato in fatto il tre componenti della commissione locale per il paesaggio, sarebbe stato escluso dai vincoli che invece secondo la procura ricadono sull'area. I fatti risalgono al 18 luglio 2017, il chiosco si trova a Torre Lapillo, tra via Coco e via Pavese.

