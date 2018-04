Torre Chianca, la zona dell'Idume in fiamme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo invendio a Torre Chianca. Ancora una volta la vegetazione intorno al bancino Idume è stato dato alle fiamme intorno alle 6.30 di questa mattina. Per spegnere l'incendio ci è voluto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato per quasi quattro ore per domare le fiamme.Non è la prima volta che accade, "Ogni volta si distrugge gran parte della fauna - spiega Daniele Biasco, presidente dell'associazione Marina di Torre Chianca - La vegetazione - spiega - ricresce con il tempo, ma è la fauna ad avare la peggio. Mi auguro che ci sia più vigilanza perché siamo in un sito di interesse comunitario e bisogna tutelarlo. Fortunatamente il vento non era quello di scirocco altrimenti sarebbe andata distrutta tutta la vegetazione".