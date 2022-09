Cede il solaio e crolla la villetta a Torre Chianca: i conci invadono la strada

Tragedia sfiorata questa mattina a Torre Chianca, marina di Lecce dove il solaio di un'abitazione ha ceduto ed è crollato. Ad avvisare i vigili del fuoco e la polizia locale di Lecce è stata una donna preoccupata che dentro vi fosse qualcuno. Immediati i soccorsi. Intorno alle 8.30 di questa mattina le centrali operative hanno ricevuto la chiamata di una passante che si è accorta del crollo: la facciata di una villetta in via dell'Erica era crollata.

Ingente il danno: i conci dell'abitazione sono precipitati in strada. Nessuno pare abbia sentito nulla, nemmeno il forte boato del crollo ha richiamato l'attenzione dei pochi presenti nella marina leccese.

Fortunatamente al momento del crollo in casa non vi era nessuno; dopo il controllo effettuato dalla locale polizia si è scoperto che i villeggianti erano andati via già da qualche giorno. I vigili del fuoco hanno provveduto a liberare la strada dalle macerie e a mettere in sicurezza l'abitazione.