Tommy, 11 anni, tamburellista, nominato Alfiere della Repubblica

Tommy Miglietta, 11 anni, nominato “Alfiere della Repubblica” dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La notizia è arrivata in casa di Tommy a Lizzanello, ieri pomeriggio con una telefonata direttamente dalla segreteria del Quirinale. Come ogni anno il presidente ha conferito 25 attestati d'onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani che si sono distinti come costruttori di comunità, attraverso la loro testimonianza, il loro impegno, le loro azioni coraggiose e solidali. Giovani che rappresentano modelli positivi di cittadinanza e che sono esempi dei molti ragazzi meritevoli presenti nel nostro Paese.



Tommy è stato premiato “Per le sue qualità di tamburellista e percussionista, coltivate sin dalla più tenera età, che lo hanno portato a essere un interprete apprezzato di musica popolare”. Al telefono Tommy non è riuscito ieri a nascondere l’emozione, ha solo espresso il suo pensiero in poche parole: “dedico questo riconoscimento al Salento e ai miei coetanei, facciamoci coraggio in questo difficile momento di emergenza, perché sono certo passerà e andrà tutto bene. Ci ritroveremo tutti insieme a divertirci con la musica”. © RIPRODUZIONE RISERVATA