Sorpresa: c'è un serpente nel centro storico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un grande serpente, forse una vipera, è stato ritrovato morto questa mattina in via Caracciolo nel pieno centro storico a Lecce. Ad accorgersi dell'animale è stato un passante che ha immediatamente dato l'allarme sorpreso dall'aver ritrovato un simile serpente nel centro cittadino. Il serpente sarebbe morto, stando alle dichiarazioni del Nucleo delle Guardie Ambientali, a causa di colpi inferti in testa.Il serpente, secondo qualcuno potrebbe essere un cervone della famiglia dei Colubridi, innocuo è una specie in via di estinzione e resta quanto mai singolare che potesse trovarsi in città. Gli operatori del Nucleo delle Guardie Ambientali sta valutando l'ipotesi di reato di uccisione di una specie protetta.