Lutto nel mondo della stampa: è morto Congedo, decano dei tipografi salentini

nel mondo dell’e delladella Puglia. È venuto a mancare questa mattina nell’ospedale di Scorrano Marino, uno dei decani deisalentini, ancora in attività a Lecce con la Arti Grafiche Marino e la Congedo Editrice. Aveva 76 anni e, pur sofferente, si è spento in serenità.Già numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla moglie Rita Gabrieli, ai figli Antonio ed Elisabetta. I funerali si svolgeranno domani 18 maggio, alle 16.30, partendo dalla casa del defunto, in via Collepasso, a Noha, per la chiesa di San Michele Arcangelo.