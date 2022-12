Tigre aggredisce il suo domatore durante lo spettacolo del circo: Orfei finisce in ospedale con ferite al collo e alle gambe. Paura al circo “Amedeo Orfei” a Surbo per l’aggressione improvvisa della tigre “Rambo” al suo domatore Ivan Orfei. L’uomo, immediatamente soccorso, è stato condotto d’urgenza in ospedale a Lecce.

L’episodio si sarebbe verificato durante l’esibizione in corso nell’ultimo spettacolo della sera, con il circo pieno di gente.

Non è chiaro ancora cosa abbia scatenato la reazione del grosso felino che ha attaccato improvvisamente l’uomo, ferendolo al collo e gambe.

Il domatore, soccorso e liberato dalle fauci della tigre, ancora cosciente è stato trasportato al Vito Fazzi a Lecce, per essere sottoposto alle cure dei medici del pronto soccorso.