Scoprono che non è in casa, lo trova un fratello: si uccide a 25 anni

Non lo hanno visto in casa, al momento di alzarsi, e lo hanno cercato. L'ha trovato un fratello, impiccato a un albero. E' morto così un giovane di 25 anni di Tiggiano. Il corpo senza vita è stato trovato in campagna nelle prime ore del mattino, in zona Matine.Il giovane ha scelto di farla finita nel giorno del suo onomastico, Sant’Alberto.Stupore, a Tiggiano, per la tragica scomparsa di un ragazzo che, dicono i suoi amici, non aveva mai lasciato pensare che stesse per prendere una decisione simile.