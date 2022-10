Sacchi di sabbia davanti a un palazzo: a Lecce il set cinematografico in centro

Sacchi di sabbia a protezione dell’ingresso della caserma. Iniziate a Lecce le riprese di The Promise Land, il nuovo film del regista inglese Michael Winterbottom, premiato anche con un Orso d’oro nel 2006 al Festival di Berlino per The Road to Guantanamo. Il suo nuovo lavoro cinematografico è prodotto da Bartelbyfilm e Revolution films, con il supporto logistico di Apulia Film Commission.

Il film sarà ambientato negli anni ’30 e ’40, in epoca di guerra. La scenografia è stata allestita all’ingresso del palazzo del Tar in via Rubichi.