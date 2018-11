© RIPRODUZIONE RISERVATA

È lì, abbandonata da anni. Sotto gli occhi incuranti di sportivi che ogni giorno frequentano il campo Coni. Triste destino per la Tettoia Liberty smantellata nel 1981 giace ormai da tempi immemorabili nel parco del Coni. La Tettoia Liberty, classe 1898 disegnata dall'ingegnere Pasquale Ruggieri, è conservata - si fa per dire - nel Campo Montefusco a Lecce. Ma i pezzi in ghisa, esposti alle intemperie, sono arrugginiti e in parte ricoperti di foglie. Il suo destino, seppur segnato stenta a concretizzarsi. La struttura, o parte di essa, infatti, sarà recuperata e installata in Piazza Tito Schipa dove sorgerà un nuovo centro commerciale con tanto di mercatino. La tettoia - sulla quale insiste un vincolo storico-artistico - sarà installata sul prospetto del palazzo direzionale proprio come un tempo era installata sulle mura del castello Carlo V in viale Marconi. Almeno questo secondo il progetto della ditta De Nuzzo - già approvato nel 2017 in consiglio comunale - che realizzerà il nuovo centro direzionale sull'area dell'ex caserma Massa.Un progetto che dopo una serie di lungaggini burocratiche, passate attraverso le prescrizioni della Sovrintendenza e prima ancora da un'inchiesta della magistratura, potrebbe vedere l'avvio entro il 2019 e la conclusione non prima di tre anni. Da qualche mese infatti le ruspe sono nuovamente in azione per la rimozione delle fondamenta: meno di un paio di mesi ancora per rimuovere i reperti e poi il cantiere che porterà alla città 500 posti auto e un mercato cittadino potrà finalmente partire. «Proseguono in maniera spediata i lavori di scavo - ha dichiarato il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Delli Noci - che contiamo di terminare entro la fine dell'anno. Mercoledì, invece, porterò in giunta il progetto di messa in sicurezza, riqualificazione della parte archeologica della chiesa del Tempio che consentirà successivamente l'approvazione del progetto definitivo e l'inizio del cantiere per la realizzazione del parcheggio. Ad oggi - conclude - non c'è stato alcun intoppo e siamo molto fiduciosi nella realizzazione del parcheggio all'ex Massa».Nel dettaglio il progetto prevede la costruzione di un parcheggio interrato di tre piani per un totale di 488 posti auto; l'entrata si affaccerà sulla parte della piazza che costeggia via Orsini del Balzo. L'area accoglierà un mercatino illuminato a giorno di 1500 metri quadrati e un piano interrato della stessa superficie dove troveranno posto i magazzini e le celle frigorifere. Verrà realizzato un palazzo direzionale di tre piani dove troveranno posto 51 negozi, mentre altri due piani ospiteranno 95 uffici e un ultimo piano sarà riservato a sale mostre. Sul prospetto - come detto - verrà installata la tettoia Liberty e ricostruita con tutti i suoi 16 plinti e i suoi 15 varchi.F.Soz.