Test sierologici ai docenti: se i medici si rifiutano ci pensa la Asl

A fronte dei medici di base che si rifiutano di eseguire i test sierologici per i docenti che a breve dovranno rientrare a scuola, la ASL di Lecce si organizza per garantire il servizio e sottoporre il personale scolastico docente e non docente a test rapido per la ricerca di anticorpi anti-SARS-CoV-2.In vista della riapertura delle scuole, prevista per il prossimo 24 settembre, e in ottemperanza alla Circolare del Ministero della Salute 8722 del 07/08/2020, il personale scolastico docente e non docente di scuole pubbliche, private e paritarie, può, su base gratuita e volontaria, essere dunque sottoposto a test sierologico rapido.I test sono eseguiti dai medici di medicina generale quindi il personale interessato può ovviamente contattare il proprio medico curante che eseguirà il piccolo prelievo per la ricerca di anticorpi anti-SARS-CoV-2.Il personale scolastico, docente e non, di scuole pubbliche, private e paritarie, che sia sprovvisto del Medico di Medicina Generale nel proprio domicilio lavorativo o il cui Medico di Medicina Generale non abbia aderito all’iniziativa, deve inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica dedicato covidscuola@ausl.le.it, indicando nome, cognome, comune di residenza, domicilio lavorativo e numero di telefono. Riceverà una risposta con le indicazioni sull’appuntamento per il test che sarà effettuato nella struttura più vicina. Questi i centri individuati: i Punti Prelievo/Laboratori dei Distretti aderenti (Lecce, Martano, Gallipoli, Poggiardo, Campi Salentina, Nardò), i Presidi Ospedalieri di Scorrano, Gallipoli, Casarano, Copertino, Lecce e Galatina e due sedi, gestite dal personale del Dipartimento di Prevenzione/SPESAL, a Lecce e Casarano.Se l’esito del test sierologico rapido è negativo il medico rilascia, a richiesta dall’interessato, un attestato di avvenuta esecuzione del test.Se l’esito del test sierologico rapido è positivo, il medico rilascia un attestato con indicazione del risultato positivo, invitando il paziente a recarsi, tempestivamente e con l’attestato, a effettuare il tampone in una delle due postazioni già attive:Drive in Cittadella della Salute Via Miglietta, 5. La postazione è aperta dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.Ente Ecclesiastico Panico di Tricase, poliambulatorio dedicato in Via Giovanni XXIII. La postazione è aperta dalle 8 alle 19.30. Nei giorni festivi il tampone viene eseguito in locali limitrofi al Pre-Triage (in prossimità della portineria ingresso principale Piazza Cardinale Panico).L’interessato attende l’esito del tampone presso il proprio domicilio e in caso di positività viene messo in isolamento.