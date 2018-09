Tessere dello Stadio consegnate ai centri per minori della città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tessere dello Stadio consegnate ai centri per minori che operano in città La consegna è avvenuta questa mattina in sal giunta a Palazzo Carafa.Il sindaco Carlo Salvemini ha consegnato ai responsabili di Centri e Comunità per minori operanti sul territorio cittadino le tessere stadio destinate al Comune dalla convenzione in essere con l'U.S. Lecce per “fini educativi e sociali, destinate ai ragazzi e ad alle fasce deboli delle città”. Le tessere, che negli anni scorsi venivano messe a disposizione di amministratori e dirigenti, sono state consegnate ad otto centri: Comunità educativa Villa Morello,Comunità educativa Sacro Cuore, Centro socio educativo diurno La Sorgente, Centro educativo diurno Ambarabà, Comunità alloggio Elpiuda, Comunità educativa Chiara Luce, Centro socio educativo diurno Volare Alto e al Centro socio educativo diurno Anch'io.Saranno loro a individuare i destinatari e i rispettivi accompagnatori che assisteranno dalle poltronissime ai prossimi turni casalinghi del Lecce fino a fine stagione. L'idea di destinare ai minori che vivono situazioni di disagio sociale ed educativo in città è frutto della collaborazione positiva tra il sindaco e i consiglieri comunali e per la buona riuscita dell'iniziativa è stato importante l'apporto del Settore Servizi Sociali del Comune di Lecce.«Quello che ci prefiggiamo è far sentire a questi ragazzi e ragazze che vivono situazioni complicate l'emozione di una giornata allo stadio – ha detto il sindaco Carlo Salvemini – più di altri loro necessitano di una parentesi di svago e di serenità che una partita di calcio può garantire. Lo stadio comunale non è del sindaco e degli altri amministratori pro-tempore ma della città e pensiamo sia giusto dare opportunità di frequentarlo a chi fa più fatica ad averne. Ringrazio gli amministratori, i consiglieri comunali e i dipendenti comunali che hanno collaborato per la buona riuscita di questa iniziativa».