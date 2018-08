Stadio: le tessere gratuite alle comunità edicative

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stadio, il Comune di Lecce ha deciso di replicare la decisione dello scorso anno assegnando le 134 tessere dello stadio - che la convenzione assegna a Palazza Carafa - all'ufficio scuola per consentire ai bambini delle elementari e medie di poter vivere l'emozione della partita del Lecce. A darne comunicazione è stato questa mattina il sindaco Carlo Salvemini: sono stati circa 1200 giovanissimi tifosi che hanno preso posto in tribuna d'onore.«Quest'anno - spiega Salvemini - abbiamo individuato come destinatarie di questa fruizione "a fini educativi e sociali, destinate ai ragazzi e ad alle fasce deboli delle città" le strutture autorizzate per minori:Villa Morello, Sacro Cuore, La Sorgente, Ambarabà, Elpiuda, Chiara Luce, Volare Alto e Anch'io. Saranno loro a individuare i destinatari - e i rispettivi accompagnatori - e a trasmettere le rispettive richieste al settore Servizi Sociali. Ringrazio i consiglieri comunali che hanno predisposto questa proposta che individua nuovi beneficiari rispetto all'esperienza passata. E' motivo di orgoglio poter dare possibilità di vivere un'esperienza di emozione e felicità a chi diversamente non potrebbe permettersela: è questo il senso autentico di questa iniziativa che per il secondo anno consecutivo portiamo avanti».