Nuovo scontro in moto: muore 29enne, grave la donna che era con lui

Continua la domenica di sangue nel Salento, con un altro tragico incidente sulla litoranea che collega Gallipoli a Torre San Giovanni: Lo scontro è avvenuto all'altezza di località Capilungo, nella marina di Alliste. Un uomo di 29 anni, di Matino, è morto dopo aver perso il controllo della sua moto. Ferita e trasportata in ospedale la moglie 31enne, originaria di Taviano, che era con lui in moto. Sul posto carabinieri e 118.Si tratta del secondo decesso nel giro di poche ore sulle strade salentine e in tutti e tre i casi la vittima viaggiava a bordo di una moto: il primo è stato un giovane motociclista gallipolino nel primo pomeriggio sulla Gallipoli -Leuca, mentre ieri sera nel Brindisino, a perdere la vita è stata u na donna di 28 anni , seduta dietro al guidatore. La seconda vittima è statae ora la terza vittima di quello che sembra ormai un bollettino di guerra.