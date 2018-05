Terrore nell'ipermercato: rapinatori entrano in gioielleria sparando

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SURBO - Terrore nel centro commerciale “Mongolfier”a di Surbo, alle porte di Lecce, dove pochi minuti fa un nuovo assalto è stato messo a segno ai danni di una gioielleria che si trova nella galleria dell'ipermercato.Tre individui volto travisato e vestiti con tute bianche di cui uno armato pistola hanno fatto irruzione in una gioielleria "La Gioielleria" asportando vari monili in oro per valore da quantificare.Ancora pochi i dettagli del colpo ma un commando di rapinatori sarebbe entrato in azione sparando contro i vetri e arraffando il più possibile sotto la minaccia delle armi.I rapinatori si sono immediatamente dileguati tra i clienti lasciando il personale sotto choc. I tre si sarebbero poi allontanati a bordo di un'utilitaria facendo perdere le proprie tracce.Nonostante la presenza di sangue a terra, verosimilmente dei rapinatori feriti durante la rottura delle teche di vetro, non si sono registrati feriti.