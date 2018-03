Terrore nell'area di servizio: rapinatori armati fuggono con l'incasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due persone armate e a volto coperto hanno fatto irruzione questa mattina nel distributore Eni di Leverano, che sorge sulla via per Copertino. I banditi hanno puntato la pistola in faccia al dipendente e si sono fatti consegnare il denaro, circa 500 euro. Dopodiché sono fuggiti a bordo di una Nissan Micra. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri, mentre sono partite su tutto il territorio le ricerche dei rapinatori.