Terrore nel locale: spari in aria tra i clienti, rapinatori in fuga

Hanno sparato alcuni colpi di pistola per intimidire titolare e clienti, poi con un'azione fulminea, e sotto la minaccia dell'arma, hanno ripulito il registratore di cassa dell'incasso della serata, e un cliente del denaro custodito nel portafogli. Arma in pugno hanno seminato il panico tra i clienti i due rapinatori che sono entrati in azione poco prima dell'una nella notte tra domenica e lunedì ai danni della rivendita di kebab di corso Umberto I a Trepuzzi. Pochi minuti, e alcuni colpi di pistola sparati in aria, sono bastati per mettere a segno il colpo. E il bottino è di poco più di mille euro. Due uomini, con il volto coperto da passamontagna e armati, sono arrivati davanti al rivendita di kebab del corso, a due passi dalla sede del Comune, a bordo di una vecchia Fiat Panda di colore rosso. Scesi dall'autovettura, con il volto coperto, i due rapinatori, uno dei quali armato di pistola, hanno intimato al titolare e ai dipendenti della rivendita, molto frequentata e luogo di ritrovo di folti gruppi di ragazzi del posto, di consegnare il denaro custodito nel registratore di cassa.Diretti all'interno della rivendita, una volta dentro al piccolo locale, hanno arraffato tutto il denaro custodito in cassa. Subito dopo hanno preso di mira anche un cliente, sotto la minaccia della pistola, rapinandolo di una ventina di euro. Risaliti a bordo della vecchia Fiat Panda i due rapinatori sono riusciti a fuggire e a far perdere le proprie tracce continuando a percorrere la via principale del centro storico cittadino e ad imboccare la via che conduce verso la Marina di Casalabate e verso la periferia di Trepuzzi. Poco dopo sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Campi Salentina e i militari della locale stazione che hanno ascoltato il titolare, un dipendente e alcuni clienti e testimoni che hanno riferito dei colpi di pistola esplosi. Colpi sparati in aria a scopo intimidatorio, probabilmente per evitare quindi che qualcuno dei presenti provasse a reagire e a fermare i due rapinatori. Fortunatamente nessuno è stato ferito e nessun danno è stato riscontrato alla struttura che ieri sera ha comunque riaperto i battenti per il consueto turno settimanale. Intanto su quanto accaduto i carabinieri della stazione di Trepuzzi hanno avviato le indagini che potrebbero ricevere un importante contributo, utile per risalire all'identità dei malviventi, oltre che dal racconto dei testimoni e dei malcapitati minacciati con la pistola, anche dalle immagini delle telecamere di alcune negozi e di una banca distante appena pochi metri dal luogo della rapina.I carabinieri non potrebbero essere altrettanto fortunati, invece, nelle indagini avviate ieri sera in paese dopo il tentativo di rapina ai danni del supermercato Penny Market che si trova su via Papa Giovanni XXIII, all'ingresso di Trepuzzi. Un uomo armato e con il volto coperto da passamontagna, intorno alle 20.30 ha fatto irruzione all'interno del supermercato. Alla vista dell'uomo le cassiere, seppur colte di sorpresa sono riuscite a fuggire abbandonando le casse che sono rimaste chiuse. Il malvivente non ha potuto far altro che desistere dal tentativo di rapina e andare via a mani vuote. Alcuni testimoni e avventori presenti nel parcheggio e all'interno del supermercato lo hanno visto allontanarsi a piedi correndo tra i campi, diretto verso il vicino comune di Squinzano. Nel giro di una settimana questo è il secondo episodio che si verifica ai danni dei due supermercati che si trovano a poche decine di metri dalla caserma dei carabinieri. Nonostante la presenza di militari e vigilantes i rapinatori non desistono dall'intento riuscendo, in sette giorni, a far registrare due rapine e una tentata rapina.