L'esterno del discount

TREPUZZI - Serata di paura a Trepuzzi. Sono entrati in azione intorno alle 19.30 i rapinatori che hanno messo a segno il colpo ai danni del supermercato Eurospin, lungo via Papa Giovanni XXIII, a Trepuzzi. I rapinatori, con i volto coperto e armati, hanno fatto irruzione all’interno dell’ipermercato pieno di clienti e avvicinandosi alle casse hanno minacciato i cassieri di consegnare tutto il denaro. In quel momento c’è stato il fuggi fuggi generale, mentre i malviventi saliti a bordo di un’Alfa hanno fatto perdere le proprie tracce. Sul posto sono arrivati i carabinieri che ora stanno visionando i filmati delle telecamere. Il colpo, infatti, è stato messo a segno a pochissima distanza dalla caserma dei carabinieri.