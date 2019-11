Terremoto, nuova scossa sull'Adriatico: epicentro Creta, sentita anche dal Salento

Un #terremoto di magnitudo 6.0 è stato registrato in #Grecia. Monitoriamo la situazione per successivi aggiornamenti. pic.twitter.com/sKXDd2ElxB — ROE ProtezioneCivile (@ROEProtCiv) November 27, 2019

Ultimo aggiornamento: 10:08

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 è stata segnalata dal centro geologico degli Stati Uniti al largo dell'isola di Creta, in Grecia. La potente scossa, registrata alle 9.23 ora locale e il cui epicentro viene indicato sott'acqua a 71 chilometri di profondità, è stata avvertita anche in Puglia e nel Salento. Non ci sono al momento indicazioni di danni o feriti.È salito ad almeno 25 il numero delle vittime del terremoto che ha colpito ieri l'Albania: lo ha reso noto il ministero albanese della Difesa. Almeno 13 corpi sono stati tratti dalle macerie in varie zone di Durazzo, 11 a Thumana, e circa una ventina di chilometri a nord di Tirana, mentre una vittima è stata trovata a Kurbin, circa 50 chilometri a nord della capitale. Fonti ufficiali hanno detto all'ANSA che all'appello mancano ancora una ventina di persone.