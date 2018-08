Terremoto in Grecia. La forte scossa avvertita anche nel Salento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forte scossa di terremoto in mattinata nel cuore della Grecia. Tremori anche in Puglia Con diverse segnalazioni dalle province di Lecce e Brindisi. Ma per fortuna nessun ferito.La scossa di terremoto è stata registrata alle 09.12 italiane, nella Grecia centrale all'interno della Tessaglia.Stando ai dati giunti dai sismografi del centro sismico del Mediterraneo (EMSC) il terremoto ha raggiunto la magnitudo 5.1 sulla scala richter con ipocentro fissato a 20 km di profondità. L’INGV ha assegnato una magnitudo 5.2. Epicentro individuato nella regione storica della Tessaglia, nella Grecia centrale, esattamente in Karditsa (circa 25 km a ovest della città).La scossa è stata nettamente avvertita nell’area epicentrale con tremori e boati durati diversi secondi. Scuotimento notevole nei centri prossimi all’epicentro dove si teme anche qualche danno lieve.La scossa è stata avvertita anche in Albania, ad Atene e in Puglia. Diverse le segnalazioni arrivate da Lecce e il Salento. E dal Brindisino.