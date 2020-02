Mega discarica abusiva fra coltivazioni e alberi da frutto: «Si brucia la plastica, Puglia come nella Terra dei fuochi?» - IL VIDEO

IL VIDEO:

La denuncia porta la firma di Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia . Nel Salento ha individuato una maxi discarica abusiva di cassette per la frutta in materiale plastico. E questo materiale, accatastato a formare dei “muri” veri e proprio in mezzo a coltivazioni di ortaggi e alberi da frutto, viene bruciato dal proprietario del terreno proprio davanti agli occhi scandalizzati dell'inviato della trasmissione Mediaset.«Qui si brucia tutto, in mezzo ai campi coltivati. E' normale, secondo voi? - chiede Abete -. Si brucia tutto come nella terra dei fuochi» insiste poi titolando il video postato sulla sua pagina ufficiale di Facebook proprio così: "Terra dei fuochi in Puglia?"