Terra d'Otranto: strategie e linee guida affidate all'Unisalento

Tre amministrazioni in campo per gettare le basi del progetto di sviluppo di terra d'Otranto. Si sono ritrovati a Palazzo Carafa i sindaci di Brindisi Riccardo Rossi e di Taranto Rinaldo Melucci ospiti del primo cittadino di Lecce Carlo Salvemini. Presenti all'incontro anche il numero due di Palazzo Carafa, Alessandro Delli Noci e il rettore dell'Università del Salento Fabio Pollice. Sul tavolo le strategie di sviluppo per quello che era stato definito il progetto di Terra d'Otranto, vale a dire l'opportunità di costruire insieme per meglio affrontare le sfide dello sviluppo economico, sociale e culturale che il presente e il futuro pongono. Da qui la necessità di costruire un Piano strategico di sviluppo che accomuni le tre città; un obiettivo qualificante del programma di governo di Salvemini, che già da sindaco, nel luglio del 2018, aveva incontrato Melucci e Rossi avviando il lavoro di progettazione degli strumenti e di individuazione degli ambiti sui quali i capoluoghi possono fare squadra per essere più forti.

Ad occuparsi della stesura del progetto strategico per i tre Comuni, sarà l'Università del Salento.

Il Piano si caratterizzerà come strumento di governance che vede, sulla base di un indirizzo politico forte, le strutture tecniche e amministrative dei tre enti collaborare nella progettazione e realizzazione di strategie e iniziative comuni nei campi dello sviluppo infrastrutturale, degli insediamenti produttivi, dell'attrazione turistica, delle politiche culturali, delle politiche ambientali e in tutti gli ambiti del governo territoriale nei quali la condivisione genera benefici ed economie. Ultimo aggiornamento: 16:35