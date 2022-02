Ragazzina tenta il suicidio e si lancia dal balcone di casa. Una lettera ai genitori, poi il volo di 5 metri. Grave in ospedale

Dramma questo pomeriggio nel nord Salento: intorno alle 17 una ragazzina si è lanciata dal balcone al secondo piano della sua abitazione, tentando il suicidio. Prima del volo di almeno 5 metri l'adolescente ha lasciato una lettera ai genitori, ricordando quanto volesse bene a entrambi.

La corsa in ospedale e il ricovero in terapia intensiva

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Taranto, tenta il suicidio dandosi fuoco nell'apecar, lo salvano... A RUVO L'interrogazione e il brutto voto. A 14 anni precipita dalla... SANTA CATERINA/NARDÒ Tenta il suicidio gettandosi nel mare in tempesta: donna salvata...

Fortunatamente il gesto non ha avuto conseguente letali. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato la giovanissima nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce in codice rosso. A causa della caduta la giovane ha riportato la frattura della mano, escoriazioni e ferite alla fronte. L'adolescente è cosciente ma per precauzione i medici hanno stabilito il ricovero in terapia intensiva.

L'interrogazione e il brutto voto. A 14 anni precipita dalla finestra e muore davanti ai compagni: ipotesi suicidio

Taranto, tenta il suicidio dandosi fuoco nell'apecar, lo salvano i passanti