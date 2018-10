Tentato omicidio nel casolare, preso anche il quarto uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestato anche il quarto presunto componente del commando che ha messo in atto la spedizione punitiva alcuni giorni fa a Paolo Panzanaro, 46enne con precedenti penali, di Veglie, il pregiudicato picchiato e ferito nei pressi del casolare di campagna a Copertino.Si tratta del pregiudicato Toni Saponaro, 42enne di Carmiano. I carabinieri della locale stazione, diretti dal luogotenente Gabriele Luperto, lo hanno bloccato in paese ieri pomeriggio e gli hanno notificato il provvedimento di custodia cautelare emesso dal Gip Carlo Cazzella. Il giovane non ha opposto resistenza.Dopo l'arresto dei tre componenti il gruppo (Bruno Guida 42enne di Leverano; Peppino Vadacca, tappezziere 43enne, incensurato e del 22enne Matteo Niccoli, entrambi di Carmiano), il nome del quarto componete del gruppo già circolava in paese. Toni Saponaro ha qualche piccolo precedente penale, ma è molto conosciuto per via dei trascorsi del fratello Angelo Saponaro, esponente di spicco della Sacra Corona unita negli anni di fuoco, che sta scontando la condanna fine pena mai.Pare che ad incastrare i quattro componenti della spedizione punitiva siano state le immagini impressionate dalle telecamere di videosorveglianza poste sul casolare. Inoltre ci sarebbero le testimonianze oculari della moglie e del figlio 19enne del Panzanaro: i quattro avrebbero agito a viso scoperto dopo essere scesi da una Bmw scura.Rimane comunque da stabilire il ruolo avuto da ogni singolo componente la banda che martedì scorso nelle campagne di Copertino ha messo a segno l'azione punitiva che ha rischiato di trasformarsi in omicidio. C'è anche da chiarire se i colpi sparati con una pistola calibro 7,65 siano stati esplosi all'indirizzo del Panzanaro mentre si dava alla fuga nella campagna circostante o sul muro del casolare con lo scopo di spaventare la vittima del pestaggio.Le indagini dei carabinieri della tenenza di Copertino, insieme ai colleghi delle stazioni di Carmiano e Leverano, sono state condotte e concluse con estrema velocità.L'accusa, al momento, è comunque pesante per tutti e quattro: tentato omicidio in concorso, lesioni personali aggravate e detenzione in luogo pubblico di arma da sparo.All'origine dell'agguato a Panzanaro ci sarebbero questioni legate alla droga.