Aggredisce un uomo a colpi di coltello nel centro storico: arrestato per tentato omicidio

Gli agenti della Squadra Mobile e della sezione Volanti di Lecce hanno tratto in arresto il cittadino di nazionalità marocchina Er Ramy Mohammed, classe 1991, per tentato omicidio di un suo connazionale e porto illegale di arma da taglio.Ieri pomeriggio, infatti, all'altezza dell'incrocio fra via Duca degli Abruzzi e viale Lo Re, gli agenti venivano avvicinati da un giovane con la mano sinistra insanguinata. Il ragazzo ha raccontato di essere stato aggredito da un suo connazionale, che lo aveva accoltellato agli arti inferiori e poi era fuggito a bordo di mountain bike di colore nero e verde. L'aggressore è stato rintracciato poco dopo in viale Leopardi.Gli agenti, seguendo le tracce ematiche presenti sull’asfalto, hanno rinvenuto anche l'arma del delitto, un coltello a serramanico con la lama di 10 centimetri intrisa di sangue, nascosto all’interno di una crepa presente in un muro di recinzione.Le indagini, condotte attraverso la visione delle immagini dell’impianto di sorveglianza di alcuni privati che avevano ripreso l’intera scena dell’aggressione e dell’accoltellamento, hanno permesso di appurare che si era trattato di un vero e proprio tentativo di omicidio: Ramy ha più volte colpito il suo connazionale col coltello, per una lite scaturita a proposito del tentativo di furto di uno zaino e una bicicletta.La vittima dopo le dimissioni dall’ospedale di Scorrano, dove gli è stata riscontrata una ferita alla coscia sinistra, suturata e giudicata guaribile in otto giorni, ha denunciato tutto.L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore Stefania Mininni, è stato accompagnato in carcere.