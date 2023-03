Tentano di rubare merce dall'Eurospin: sorpresi, perquisiti e arrestati

Tentano di “alleggerire” il costo della spesa alla casa del supermarket, ma scoperti dai dipendenti, sono costretti a svuotare le tasche e restituire la merce. Il furto è stato scoperto all’Eurospin di via Cicolella, a Lecce. A finire nei guai ieri sera, due giovani rumeni, residenti a Taranto, che sono stati arrestati dai Carabinieri del comando provinciale, per furto aggravato in concorso.

La chiamata al 112



I due, un ragazzo di 22 anni e una ragazza 20enne, dopo aver perlustrato i vari reparti del supermercato si erano diretti in cassa per pagare con un barattolo di acciughe, un salame e un formaggio. Un comportamento che non è passato inosservato al personale del supermercato che rallentato le operazioni e allertato i carabinieri. I militari del nucleo radiomobile giunti sul posto hanno quindi effettuato le prime verifiche. I giovani inizialmente hanno negato di aver sottratto la merce, ma all’annunciata perquisizioni, hanno ceduto e confessato il gesto. Dalle tasche dei giubbotti sono così comparsi alimenti e altri prodotti per un valore di circa 130 euro.



Eseguite le operazioni di rito, e sentito il pubblico ministero di turno, i due sono finiti in arresto.