Tentata violenza sessuale in zona stazione: un arresto

Nel tardo pomeriggio di ieri, una volante è intervenuta in Piazza Massari, angolo Via Oronzo Quarta - in zona stazione - dove una donna era stata molestata da un uomo che l'aveva palpeggiata più volte nelle parti intime, nonostante la presenza di passanti.La donna ha contattato il 113 e chiesto aituo, ed è rimasta al telefono in attesa dell'arrivo delle Volanti. Considerato che la zona della stazione è costantemente presidiata dagli agenti della Polizia di Stato, i poliziotti sono arrivati in pochi minuti ed hanno individuato la vittima, una 29enne, in evidente stato di choc. La donna, nonostante lo spavento è riuscita ad indicare ai poliziotti l'autore della violenza, che alla vista delle divise ha cercato di darsi alla fuga. Ma non è servito: un pakistano 33enne, in regola con il permesso di soggiorno e senza fissa dimora è stato fermato ed arrestato per il reato di violenza sessuale.All'arresto hanno contribuito, con le loro testimonianze, alcuni passanti che si stavano dirigendo alla stazione e che avevano assistito alla scena. La donna, che non ha esitato di ringraziare la Polizia di Stato per l’intervento rapido ed efficiente, sebbene particolarmente provata, non ha avuto bisogno di cure mediche.