Tentata truffa alla sua assistita: avvocato condannato a tre anni di reclusione

Francesco D’Agata

Ultimo aggiornamento: 21:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre anni e un mese di reclusione: questa la condanna inflitta all’avvocato, accusato di aver messo in piedi una presunta truffa per “spillare” soldi a una sua assistita. L’impianto accusatorio è stato però in parte smontato dal giudice Maddalena Torelli, che ha assolto D’Agata (difeso dagli avvocati Luigi e Roberto Rella) dall’accusa di infedele patrocinio e ha riqualificato l’accusa di truffa in tentata truffa. Di fatto, la condanna è dimezzata rispetto alla richiesta formulata dal pubblico ministero Massimiliano Carducci, che aveva invocato sei anni di reclusione per D’Agata e due anni e quattro mesi, invece, per l’altro imputato nel processo, l’avvocato Graziano Garrisi (difeso dagli avvocati Giancarlo Dei Lazzaretti e Alberto Russi). Quest’ultimo, accusato di indebito utilizzo di carta prepagata, è stato però assolto. D’Agata è stato condannato anche a risarcire la parte civile (assistita dall’avvocato Franco De Iaco) con diecimila euro.