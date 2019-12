Tentano di rapinarlo e gli rompono il naso, nuova aggressione in zona stazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova aggressione nella tarda serata di ieri nei pressi della stazione ferroviaria leccese. Un 67enne residente nella zona è stato infatti aggredito in via di Ussano da due individui che tentavano di rapinarlo del cellulare.Erano circa le 22 quando l’uomo stava facendo rientro a casa insieme alla moglie e al loro cane. Si era attardato per rispondere a un messaggio quando è stato avvicinato da due giovani stranieri che hanno tentato di prendergli il telefono.L'uomo ha reagito al tentativo di rapina e ha rimediato un colpo in pieno viso, che gli ha quasi provocato la rottura del naso. La vittima ha chiamato il 113 chiedendo aiuto mentre i due rapinatori si sono dati alla fuga.Questa mattina hanno passato al setaccio la zona alla ricerca di telecamere di sorveglianza che possano aver ripreso la scena.