Minaccia la titolare di una tabaccheria con un taglierino, lei lo riprende col cellulare e chiama aiuto: arrestato

Con un taglierino in mano ha minacciato la titolare di una tabaccheria di wwwGallipoli, in via Milano, distruggendo anche la protezione anti-covid in plexiglas e poi fuggendo via. Ma è stato acciuffato e arrestato: in carcere, Fabio Greco, 51enne.



Obiettivo del rapinatore, ottenere dalla donna alcuni pacchi di sigarette posti sugli scaffali. Presente anche un testimone, un cliente. La titolare dell'esercizio commerciale, urlando, ha allertato il pronto intervento e sul posto sono subito arrivati i carabinieri della compagnia di Gallipoli che hanno intercettato e fermato Greco.

Il 51enne è stato arrestato con l'accusa di tentata rapina.

