Tentano il colpo alle Poste ma un dipendente lo fa sfumare

NOHA - Si è concluso con un buco nell'acqua il colpo tentato da due malviventi intorno alle 10 di questa mattina a Noha, frazione di Galatina. Due individui a viso coperto e armati si sono presentati davanti all’ingresso delle Poste tentando di entrare. Un dipendente della filiale che era in servizio in quel momento si è accorto dei due sospetti e ha immediatamente azionato il dispositivo di blocco delle porte. I malviventi, appena si sono resi conto che non avrebbero potuto completare il colpo, hanno fatto marcia indietro e sono scappati a bordo di una Uno bianca che è stata poi ritrovata più tardi abbandonata (risultava rubata).