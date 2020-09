Tenta una rapina in farmacia ma il colpo fallisce. Fermato un 43enne di Tricase

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tenta una rapina in farmacia ma il colpo fallisce: preso. L'episodio si è verificato ieri sera nella centralissima farmacia Scardia di piazza Cappuccini a Tricase . Un uomo del posto si è introdotto nella farmacia incappucciato e ha intimato al farmacista di turno di consegnargli l'incasso, minacciondolo di avere una pistola e di essere pronto a sparare.Il farmacista, però, non si è lasciato intimorire e con prontezza di riflessi è riuscito ad allertare un collega. A quel punto il rapinatore si è dato alla fuga. Subito è scattato l'allarme e a intervenire sono stati i carabinieri della locale stazione. I militari si sono messi sulle tracce del responsabile della tentata rapina che nel giro di poco tempo è stato identificato e fermato. Si tratta di V. P. di 43 anni di Tricase e volto già noto per un altro tentativo di rapina andato a vuoto.