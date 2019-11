Si ferisce alla gola con un coltello da cucina: salvato in extremis dai genitori

Ultimo aggiornamento: 10:29

Ha cercato di togliersi la vita tagliandosi la gola con un coltello da cucina, dopo essersi chiuso in bagno. E' accaduto ieri sera a San Cassiano, paese della provincia di Lecce . A tentare l'estremo gesto, un uomo di 45 anni, salvato in extremis dai genitori anziani che sono riusciti ad aprire la porta e a impedirgli di portare a termine il suo proposito di suicidio.Sul posto sono intervenuti i medici del 118, che hanno accompagnato il 45enne all'ospedale Cardinale Panico di Tricase, dove è ora ricoverato in gravi condizioni. A casa dell'uomo, anche i carabinieri, che hanno sequestrato il coltello.