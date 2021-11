Tenta il suicidio gettandosi nel mare in tempesta: donna salvata dalla Capitaneria di porto

Una 40enne ha tentato di togliersi la vita gettandosi in mare dalla scogliera, in zona "Chiapparu" a Santa Caterina. L'episodio è avvenuto a metà mattinata nella marina di Nardò. Molte persone hanno assistito alla scena e hanno allertato i soccorsi. Per le operazioni di salvataggio - non semplici a causa del mare in tempesta e delle avverse condizioni meteo - si è reso necessario l'intervento della Capitaneria di Porto di Gallipoli che tratto a bordo del mezzo di soccorso la donna, riportandola a terra presso la darsena di Santa Caterina.

Dopo i soccorsi le prime cure in ospedale

Mentre le operazioni di recupero proseguivano è stato avvisato il marito della donna, la quale da quanto si apprende negli ultimi tempi avrebbe mostrato segni di depressione. Sul posto l'ambulanza del 118 per i primi soccorsi. Poi la 40enne è stata trasferita in ospedale: a parte le conseguenze del tempo trascorso in acqua, al momento la sta bene. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Nardò.