Tenta il furto mascherato da Spider man, preso 28enne

Indossa la maschera di Spider-Man e tenta il furto in lavanderia, ma viene subito arrestato dalla polizia. Nei guai è finito il 28enne rumeno Ionut Dicu Mihai, arrestato per tentato furto dagli agenti delle Volanti e ristretto in carcere.Il giovane straniero, attorno alle 23 di ieri, si è introdotto nella lavanderia automatica "Bollicine" di viale Taranto, a Lecce, intenzionato a forzare la macchinetta cambia-soldi custodita all'interno del locale.Per sua sfortuna, però, la proprietaria della lavanderia - grazie al sistema d'allarme collegato allo smartphone, che permette di visualizzare "in remoto" ciò che viene ripreso dalle telecamere di sicurezza - lo ha sorpreso sul fatto ed ha subito allertato le guardie giurate della "Velialpol" ed il 113.Giunti sul posto in pochi minuti ed entrati nell'esercizio commerciale, i poliziotti hanno sorpreso il 28enne all'interno, che tentava di nascondersi dietro un grosso serbatoio di detersivi. Nelle tasche, il rumeno nascondeva due cacciaviti, una torcia a Led ed una tessera sanitaria rubata e risultata intestata ad altra persona.